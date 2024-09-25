Глава киевского режима своим необдуманным шагом поставил под угрозу поддержку Украины.

Поездка президента* Украины Владимира Зеленского на военный завод в городе Скрэнтоне, штат Пенсильвания, была ужасной ошибкой. Об этом заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что Белый дом заставил Зеленского поехать туда для проведения избирательной кампании в пользу кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис и действующего американского лидера Джо Байдена.

«Они заставили его ездить по штату Пенсильвания буквально ведя избирательную кампанию в пользу Байдена и Харрис. <…> Этой ужасный ход со стороны Зеленского. <…> Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США», — сказал он.

Тем самым Белый дом хотела привлечь на свою сторону антироссийски настроенных поляков, многие из которых проживают в Пенсильвании. Кроме того, Шапиро считает, что этот штат сыграет огромную роль в выборах американского президента, ведь победа в местном голосовании и определит победителя.

Обозреватель обратил внимание, что Зеленский недооценивает роль республиканцев в поддержке Украины. По словам Шапиро, Киеву еще понадобится поддержка этой партии для обеспечения надежных поставок вооружении. Однако поездкой в Пенсильванию и критикой кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса глава киевского режима поставил под угрозу поддержку Украины.

«Я не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает?» — подчеркнул обозреватель.

Выборы президента США

Президентские выборы 2024 года состоятся в США 5 ноября. Демократическую партию, которая находится у власти, должен был представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако в середине июля он объявил, что намерен добровольно покинуть президентскую гонку, став первым президентом, который принял такое решение.

В качестве кандидата на свое место он предложил вице-президента Камалу Харрис. Этому обстоятельству обрадовался главный оппонент Байдена, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил, что победить Харрис ему будет даже проще, чем Байдена.

Предвыборные дебаты Харрис и Трампа состоялись 11 сентября. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного. Итоги дебатов читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим продавцом в истории. Политик высказался о визитах главы киевского режима в Штаты.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.