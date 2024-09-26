Ночная работа: в приграничье отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью БПЛА

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Бойцы выявляют опорные пункты ВСУ, чтобы нанести по ним удар.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ситуация в приграничных районах сегодня на особом контроле подразделений Росгвардии. С помощью беспилотников бойцы ведут воздушную разведку. Она позволяет бесшумно и незаметно выявить опорные пункты противника, чтобы потом нанести по ним удар.

Самая напряженная работа идет по ночам. Ведь именно в темное время суток диверсионные группы украинских боевиков пытаются прорваться через государственную границу.

Вместе с Росгвардейцами на боевое дежурство в Белгородской области отправился военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Сборка довольно быстрая: к фюзеляжу стыкуют целевую нагрузку и крылья, и, в принципе, БПЛА готов», — рассказывает военнослужащий Росгвардии с позывным «Джон».

Ночная работа операторов БПЛА Росгвардии по поиску врага с воздуха: распаковывать беспилотник им приходится в кромешной тьме, яркий свет может привлечь внимание противника. До него отсюда — пара километров.

Военнослужащие Росгвардии собрали беспилотник. Сделали это буквально за несколько минут. Нужно делать это быстро. Бойцы отправляются на задание.

Небо чистое, как раз для полетов. БПЛА взмывает в небо по принципу рогатки, его не видно и практически не слышно за счет электродвигателя. Это огромное преимущество в работе наших военнослужащих.

Операторы всматриваются в картинку на мониторе. Вражеская техника может быть хорошо спрятана, хотя о маскировке украинские боевики часто забывают. Недавние кадры — ВСУ остановились прямо посреди дороги. Бронеавтомобиль и экипаж были уничтожены.

Ночью с воздуха операторы БПЛА еще внимательнее прочесывают каждый квадрат. Вражеские ДРГ в это время активизируются.

«Тенденция такая, что они на месте не стоят, то есть они приехали и уехали. В основном, мы смотрим и выявляем места стоянки либо опорный пункт и уже координаты отдаем, и ребята отрабатывают его, лесопосадки либо какие-то так называемые проколы в ж/д путях –тоннель под железной дорогой либо старые ангары», — говорит «Джон».

Операторы БПЛА контролируют приграничье, чтобы не дать врагу зайти на нашу территорию. В Белгородской области ведомство выполняет задачи в рамках режима КТО.

«Они же понимают: если за ними наблюдают, то будет совершен удар, поэтому они всячески пытаются с помощью РЭБ приглушать, либо ПВО их отрабатывает», — говорит военнослужащий Росгвардии с позывным «Кот».

Эта воздушная разведка завершается успешно. БПЛА аккуратно сажают на землю. Бойцы сворачивают технику, но продолжают работать. Беспилотный летательный аппарат снова взлетит после смены позиции.

Тема:
Спецоперация
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