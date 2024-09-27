Истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в Курской области

Истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Экипажи истребителей Су-35 прикрывали авиацию, которая наносила удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

После этого на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Согласно последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на приграничье Курской области противник потерял более 17 тысяч боевиков, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую военную технику и вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы пресекли 11 попыток ВСУ прорвать границу в Курской области за минувшую неделю.