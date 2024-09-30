«Кто ее помнит?» — Бузова посмеялась над Салтыковой после оскорбления на шоу

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 29 0

Ольга Бузова иронично напомнила Салтыковой про ее поведение

«Кто ее помнит?» — Бузова посмеялась над Салтыковой после оскорбления на шоу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Певица старается не придавать значения негативным моментам в ее жизни.

Певица Ольга Бузова заявила, что уже забыла про оскорбление, которое ей нанесла коллега Ирина Салтыкова, назвав выскочкой. Об этом сообщает Starhit.

Телеведущая отметила, что не придает значения таким моментам как оскорбления. Для нее важна поддержка и слова родных людей, друзей, поклонников.

«Я уже забыла про Салтыкову. Ну кто ее помнит?» — задала вопрос Бузова.

Звезда выразила огромную благодарность коллегам, которые заступились за нее. Она подметила, что хамство, злость и агрессия ставят ее в тупик и ей требуется много времени прийти в себя. Почему Салтыкова позволила себе так отозваться в адрес Бузовой артистка разбираться не хочет.

«Поэтому объяснить, почему Ирина позволила такое отношение, я не могу, а в догадках находиться тоже мне неинтересно», — добавила певица.

 

Ждать ли ответа от Салтыковой или звезда нулевых решила промолчать? Время покажет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова встала на защиту Бузовой, назвав Салтыкову «судилищем из-за кустов».

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