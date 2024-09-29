Кровный враг Израиля и США: новый генсек «Хезболлы» может стать жестче Насраллы
Новым генсеком «Хезболлы» стал Хашем Сафиеддин
Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani
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Хашем Сафиеддин сменил на посту убитого предшественника.
Хашем Сафиеддин был избран новым генеральным секретарем движения «Хезболла». С таким заявлением выступил телеканал Al Arabiya.
Известно, что прежде Сафиеддин занимал пост председателя исполнительного совета движения, на новую должность его выбрал совет шуры, руководящий орган «Хезболлы». Эту информацию приводят арабские журналисты, официально никакого заявления пока не было.
Строятся предположения, что курс Хашема Сафиеддина может быть куда жестче того, которого придерживался его предшественник. В кровавом противостоянии с США и Израилем новый глава «Хезболлы» потерял немало родных и близких.
В частности, сообщается, что Хасан Насралла приходился Сафиеддину двоюродным братом. В то же время его тестем был один из командиров Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В январе 2020 года иранский офицер был убит в Багдаде в ходе точечного авиаудара американских ВВС.
Ранее 5-tv.ru писал, что тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружили на месте авиаудара в Ливане.
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