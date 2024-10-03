Некоторые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»*

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 19 0

В марте террористы ворвались в концертный зал, расстреляли людей в упор, а затем устроили пожар.

Некоторые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Некоторые фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», этапированные в Москву, обвиняются в участии в террористической группировке «Вилаят Хорасан»* — афганском крыле «Исламского государства»*. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении 5-tv.ru.

«В отношении Гадоева Ш. Н., Солиева У. А., Солиева М. А., Исмоилова З. А., а также иных неустановленных лиц возбуждено (уголовное дело. — Прим. ред.) по факту участия в деятельности запрещенной на территории РФ террористической группировки „Вилаят Хорасан“, входящей в состав международной террористической организации „Исламское государство“», — говорится в документе.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник». За считанные минуты до начала концерта боевики с автоматами ворвались в здание и открыли огонь по невинным людям. Террористы расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело по теракту в «Крокусе». Так, недавно суд установил, что продавшие террористам машину знали о готовящемся нападении. При этом бывшие владельцы иномарки отрицают свою причастность.

Кстати, еще в мае глава ФСБ России Александр Бортников заявлял, что, подготовку и осуществление теракта координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан». Он также напомнил, что после осуществления преступления была отдана команда двигаться в сторону Украины, для исполнителей там готовили «окно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом.

* — организация признана террористической и запрещена в России

Тема:
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