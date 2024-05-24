«Не избежит наказания»: Бортников о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Также установлено, что координацию вели через интернет члены одной из террористической группировок.

Правоохранители сегодня продолжают расследование дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», по которому уже были задержаны более 20 человек. При этом в причастности Украины к трагедии нет сомнений, считает глава ФСБ России Александр Бортников.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины. Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания», — сказал Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По информации главы ФСБ России, подготовку и осуществление теракта координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан»*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне. Бортников также напомнил, что после осуществления преступления была отдана команда двигаться в сторону Украины, для исполнителей там готовили «окно».

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» не стали обжаловать постановления о продлении ареста до 22 августа.

* — организация признана террористической и запрещена в России