ВСУ продолжают нести большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область использовали лучшие танки, которые поставили страны Запада. Об этом сообщает Forbes.

Указывается, что Киев лишил жизненно важных подкреплений некоторые свои части ВСУ, когда направил последние хорошо оснащенные подразделения в Курскую область. Для операции были задействованы лучшие боевые машины. Речь идет, в частности, о БМП CV90, а также танках Strv 122 и немецких Leopard 2A6.

«Готовность украинского командования рисковать» последними такими танками свидетельствует о важности, которую придают ВСУ этой операции. Украина лишилась населенных пунктов и незаменимой техники, но «это цена, которую она готова платить» ради попытки захватить часть территории России, пишет издание.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 19850 боевиков, 135 танков и другой военной техники. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО сбили 113 украинских дронов над регионами России. Украинские боевики в том числе пытались атаковать Курскую область.