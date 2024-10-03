За ночь силы ПВО сбили 113 украинских дронов над регионами России

Значительная их часть атаковала Белгородскую область.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 113 украинских дронов над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что большую часть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали над Белгородской областью — 73 дрона. Над Воронежской силы ПВО перехватило и уничтожили 25 беспилотников самолетного типа, над Курской и Брянской — 14 и один соответственно.

Губернаторы Воронежской и Брянской областей заявляли, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Минимизировать ущерб от атак украинских дронов помогают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук». Так, модернизированные установки способны поражать авиацию, ракеты и беспилотники. Подобная техника защищает приграничные районы в Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, как водитель грузовика погиб при атаке на Белгород со стороны ВСУ.