Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 113 украинских дронов над регионами России
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Значительная их часть атаковала Белгородскую область.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 113 украинских дронов над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что большую часть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали над Белгородской областью — 73 дрона. Над Воронежской силы ПВО перехватило и уничтожили 25 беспилотников самолетного типа, над Курской и Брянской — 14 и один соответственно.
Губернаторы Воронежской и Брянской областей заявляли, что в результате атаки дронов никто не пострадал.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Минимизировать ущерб от атак украинских дронов помогают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук». Так, модернизированные установки способны поражать авиацию, ракеты и беспилотники. Подобная техника защищает приграничные районы в Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru писал, как водитель грузовика погиб при атаке на Белгород со стороны ВСУ.
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