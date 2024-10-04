Горелые машины и автоматные очереди: как педагоги покидали курское пограничье

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 49 0

По эвакуируемым из Суджанского района Курской области учителям не стреляли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Учителя продолжают работать даже после эвакуации.

Учителя средней школы эвакуировались из Суджанского района Курской области под автоматные очереди и взрывы снарядов. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выслушал педагогов, которых приняли в Белгородской области.

«Когда мы уезжали, слышны были автоматные очереди, но хорошо, что мы выбрались без приключений — по нам не стреляли», — вспоминает учительница биологии и географии средней школы Зоя.

Педагог добавила, что по дороге в Белгородскую область наблюдали вдоль дорог горелые машины. Вместе с тем женщина рассказала, как во время эвакуации слышали над головой взрывы снарядов. Она также призналась, что в итоге добрались до безопасного места в тяжелом состоянии.

Директор средней школы Виктор пояснил, что первый день они побыли в Курчатове, расположенном в Курской области. Сейчас же их жизнь постепенно налаживается благодаря поддержке со стороны и волонтеров. Корреспондент «Известий» показал, что жители белгородской области помогли как продуктами с одеждой, так и другими вещами.

«Жизнь по-маленьку наладилась, теперь мы работаем дистанционно. Есть теперь свой доход», — сказал директор средней школы Виктор.

Виктор указал, что они планировали начать учебный год в обновленной школе в Суджанском районе Курской области. Однако планам не суждено было сбыться — им пришлось эвакуироваться.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как в Белгородской области запустили школьные автобусы с РЭБ — для защиты от украинских дронов.

Тема:
Курская область
3 окт
Стало большой ошибкой: зачем Украина отправила в Курскую область лучшие танки
3 окт
Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области
2 окт
За минувшие сутки ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области
2 окт
Расчет «Мста-С» поразил пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
Ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
Более 350 боевиков и 8 единиц бронетехники: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
30 сент
Расчет гаубицы М-46 поразил технику ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
Здание в Курске пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ
29 сент
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
29 сент
В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу
+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

11:14
Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали
10:59
В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтехранилище под Пермью
10:45
«Мало изучен»: ждать ли в России вспышки смертельного вируса Марбург
10:30
Пропала и была признана мертвой: в Тюмени выходили пенсионерку, которая жила в канализации
10:12
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для девятилетней Вики
9:55
Горелые машины и автоматные очереди: как педагоги покидали курское пограничье

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения