«Болезненная неудача»: как Запад отреагировал на потерю ВСУ Угледара

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На Западе назвали болезненной неудачей потерю ВСУ Угледара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают вытеснять националистов с территории Донбасса.

Бегство подконтрольных Киеву формирований из Угледара — в центре внимания мировых СМИ. Западные издания называют это «болезненной неудачей ВСУ». То, что ситуация для Украины продолжит усугубляться, мрачно прогнозируют аналитики британской The Independent и американской The New York Times.

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И многие, в том числе агентство Reuters, пытаются преподнести отступление боевиков в благородном свете, якобы президент* Украины Владимир Зеленский таким образом решил спасти жизни украинских солдат и военную технику.

Оправдать провал Киева желанием сохранить войска пытается и Fox News. При этом подчеркивается, что освобождение Угледара говорит о явном превосходстве России. Отмечается, что потеря Украиной этого стратегического пункта осложнит оборону юго-западной части Донбасса, что позволит России обеспечить продвижение вглубь территорий, которые пока контролирует Киев.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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