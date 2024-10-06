Есть претензия: адвокат Екатерина Гордон ответила на отказ Лерчек ее услуг

Блогер разорвала сотрудничество прямо в зале суда. Почему она не предупредила свою защитницу заранее?

На фоне нового уголовного дела, возбужденного против блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, набирает обороты и недавняя некрасивая ситуация по отношению к бывшему адвокату предпринимательницы Екатерине Гордон. О своей позиции на этот счет юрист рассказала в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Во время судебного заседания Лерчек заявила, что отказалась от услуг юриста Екатерины Гордон. При этом заранее не удосужилась предупредить, поэтому решение оказалось для адвоката неожиданным.

За свою подругу решила заступиться телеведущая Лера Кудрявцева. В своем Telegram-канале она заявила, что Лерчек решила отказаться от Гордон, так как не хотела публичности. Также Кудрявцева назвала Чекалину «человеком без стыда и совести», а еще рассказала, как отговаривала свою подругу-юриста не брать дело блогеров.

Гордон, в свою очередь, поблагодарила Кудрявцеву за ее слова. Тем не менее адвокат подчеркнула, что все еще не верит в вину Чекалиной. Единственная претензия у Гордон к Лерчек и ее матери — умалчивание о смене защиты.

Юрист объяснила, что она является специалистом по гражданским и арбитражным делам, поэтому для работы с Лерчек была подключена другой адвокат, «которая безвозмездно по просьбе Леры… с ней все это время, бессонные ночи проводила». Гордон предположила, что на такой некрасивый поступок Чекалина пошла по той причине, что находится в стрессовой ситуации.

«Я надеюсь, что у нее все разрулится. Единственная претензия моя к ней и к ее маме заключалась в том, что меня не предупредили о смене группы защиты. <…> Вероятно, Лера в стрессе и под давлением <…> следователя и, может быть, Артема или каких-то еще других адвокатов <…> отказалась от наших услуг. Но отказалась она, к сожалению, не предупредив нас заранее <…>, а сделав это публично», — рассказала Гордон.

Юрист подчеркнула, что не считает Лерчек плохим человеком и заслуживающим отбывать наказание в тюрьме. По ее мнению, Чекалина уже искупила свою вину и должна быть на свободе, дальше заниматься блогерством. На нее Гордон зла не держит.

«Кто-то от тебя отказывается, кто-то тебе говорит „спасибо“ за то, что ты ему помогал бесплатно ночами, потому что он тебя об этом попросил. Всякое бывает», — добавила адвокат.

Новое уголовное дело против Чекалиных

В начале октября блогеру Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалиным предъявили обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Валерию, связано с ее фитнес-марафонами.

По версии следствия, при их продаже заключились договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. А блогеры отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. Именно эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

На днях суд вынес вердикт — отправить бывших супругов под домашний арест до 26 ноября. Если вина Лерчек и Артема будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек признала вину в выводе валюты по подложным документам.