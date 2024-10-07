Сектор Газа, Сирия, Ливан: каким может быть следующий шаг Израиля на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по странам региона. В еврейском государстве утверждают, что целями являются военные объекты движений ХАМАС и «Хезболла».

Власти Израиля планируют спровоцировать Иран на полномасштабную войну, а Запад во главе с США их прикрывает. С таким заявлением в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выступил иранский политолог Ахмад Вахшитех.

По его словам, Израиль делает все, чтобы спровоцировать Иран на полноценный конфликт. Причем, цель премьер-министра еврейского государства — ударить как по ракетным центрам, так и по ядерной и нефтяной инфраструктуре Ирана. Таким образом Биньямин Нетаньяху надеется одержать победу сразу на нескольких фронтах.

«Стремится к управляемой и победоносной войне не только на фронте ХАМАС в Газе и „Хезболлы“ в Ливане, но даже в самой Исламской Республике Иран. Он пытался втянуть его в войну и спровоцировать Иран настолько сильно, что Иран в конце концов нанес ракетный удар. Я имею в виду, что они фактически вовлекают Иран в войну», — подчеркнул политолог.

При этом Запад закрывает глаза на все действия, которые допускают власти Израиля. И на этом фоне, уверен политолог, мир видит, как действующие власти США предали свои идеалы и демонстрируют двойные стандарты в отношении других государств. Пример тому — разное отношение Вашингтона к кризису на Украине и происходящему на Ближнем Востоке.

«Мы сталкиваемся с серьезным парадоксом. Это двойные стандарты, которые Запад и, очевидно, американцы проявляют в двух кризисах на Украине и в Газе, начиная с 7 октября, с которого прошел ровно год», — указал эксперт.

Вахшитех напомнил, что с начала российской спецоперации на Украине власти Запада неоднократно говорили о правах человека и якобы его нарушениях. Однако, когда дело коснулось ситуации на Ближнем Востоке, Вашингтон предпочел не упоминать, что число жертв израильских атак уже перешагнуло 40 тысяч человек. И это при том, что ЦАХАЛ бьет не только по военным объектам, но и мирным кварталам того же Ливана.

«Так где же они — права человека? Таким образом целью Израиля является не только „Хезболла“ в Ливане или ХАМАС. Они явно нацелились на людей. Очевидно, что мишенями были дома людей. И сегодня все в мире видят эти двойные стандарты», — подчеркнул политолог.

Специальное обострение со стороны Израиля

www.globallookpress.com/© Gil Cohen Magen; 5-tv.ru

Израиль мог специально допустить атаку боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в стране 7 октября 2023 года, после которого и началась эскалация в регионе. Об этом рассказал декан факультета ФСНиМК Финансового Университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Странно, что не сработали, казалось, всеведущие израильские спецслужбы — тот же самый Моссад, который может проводить межграничные операции, очень креативные и весьма масштабные. Взять хотя бы взрывы пейджеров. А тут вдруг неожиданно они «проспали», — отметил Шатилов.

Политолог предположил, что Израиль мог намеренно допустить случившееся, чтобы получить преимущество, а именно — карт-бланш на любые ответные действия.

Более того, пока Россия и Иран стараются препятствовать расширению боевых действий, Запад поддерживает Израиль, который делает шаги в сторону конфликта.

«Сейчас Иран, как, впрочем, и Россия, стараются не допустить ближневосточной войны. Потому что это не в наших, не в иранских интересах. Застрельщик этой войны действительно выступает Израиль, пользуясь тем, что за ним США и весь Запад. И что любые действия Израиля будут фактически одобрены и санкционированы и в Евросоюзе, и в США», — указал политолог.

Эксперт заявил, что Израиль может специально «хамить» Ирану и провоцировать его для вступления в конфликт. Вот только для Ирана потенциальная война станет весьма сложно и, возможно, проигрышной.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обострение арабо-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль в Израиле. Убиты были более 350 человек, еще 250 взяты в плен. После этого ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения, в том числе, на территории таких стран как Иран, Ливан и Сирия.

Новым витком эскалации стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Тель-Авив объявил о начале наземной операции в Ливане.

В итоге, спустя год Израиль ведет боевые действия уже на несколько фронтов. В связи с годовщиной ЦАХАЛ усилил оборону на границе с Газой, опасаясь провокаций. Военные и разведывательные подразделения приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Америка сместила центр своего внимания с Украины на Ближний Восток. В то же время премьер Нетаньяху назвал призыв Макрона о прекращении поставок оружия в Израиль — позором.