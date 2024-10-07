Признал: воевавшего на стороне Украины американца приговорили к 6 годам колонии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 47 0

Суд в Москве приговорил к тюремному сроку воевавшего за ВСУ американца Хаббарда

Признал: воевавшего на стороне Украины американца приговорили к 6 годам колонии

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

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Тема:
Спецоперация

Найденные у обвиняемого в ходе следствия деньги обратят в доход государства.

Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72-летнего американца Стефана Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Мосгорсуда.

Сообщается, что суд в Москве постановил конфисковать у обвиняемого 142 тысячи гривен (порядка 327 тысяч рублей). Найденные в ходе следствия деньги обратят в доход государства. Сам Хаббард будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Обвиняемый дал признательные показания, о чем пишет агентство ТАСС. Тем не менее приговор пожилого американца планирует обжаловать его представитель. Хаббарду засчитают его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года.

Гражданина США обвиняют по уголовной статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Изначально Хаббарду грозило вплоть до десяти лет лишения свободы. При этом обвинение запрашивало ему семь лет, а также отбывание наказание уже в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как воевавшего за ВСУ американского наемника приговорили к 14 годам лишения свободы.

Тема:
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