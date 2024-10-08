ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Все намеченные цели оказались поражены.
Фото: © РИА Новости/Павел Львов
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Российские силы нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Вооруженных силу Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
За минувшие сутки также были освобождены два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Зоряное Первое и Золотая Нива. При этом ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков на всех направлениях специальной военной операции.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью.
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