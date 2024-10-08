Более 200 боевиков и три танка: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Противник продолжает терпеть поражение.

Армия России продолжает громить Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области. В ходе боев за последние сутки противник потерял более 200 боевиков, а также военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля», — говорится в сообщении.

Указывается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово. Российские бойцы также отразили две контратаки противника в направлении Ольговки.

Поражение украинские войска понесли в районах следующих населенных пунктов: Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 250 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 бронированная машина, 589 авто, 177 артиллерийских оружий, 33 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевой самолет Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курском приграничье.