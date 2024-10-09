В России создали бронежилет для женщин-медработников в зоне СВО

Российские специалисты создали женский бронежилет с особым кроем в районе груди и удлиненной передней панелью. Разработка уже прошла испытания в зоне проведении спецоперации по защите Донбасса и получил хорошие оценки. Эксперты считают, что в первую очередь она будет полезна женщинам-врачам, спасающим людей на передовой, ведь им периодически приходится вывозить раненых в тыл из зон активных боевых действий.

Как рассказал «Известиям» владелец компании по производству средств индивидуальной бронезащиты «БронеЁж» Савва Бурлингас, стандартные модели бронежилетов в связи с особенностями женской анатомии во время эксплуатации поднимаются. Из-за этого площадь защиты живота уменьшается, а в этом вопросе даже лишний сантиметр может иметь решающее значение.

«Бронежилет также имеет специальную конструкцию крыльев передней панели, которая обеспечивает правильную защиту с учетом того, что плитник в районе груди у женщин не имеет плотного прилегания к телу», — добавил Бурлингас.

Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит, по его словам, около 7,5 килограммов, килограммов. Он спасает не только от прямых попаданий, но и от осколочных ранений. Опыт производителя напрямую доказывает, что вероятность ранения ниже при наличии индивидуального подхода к созданию защиты.

Единицы производителей во всем мире выпускают бронезащиту для женщин. В сфере военной продукции компания «БронеЁж» одна из первых взялась за разработки такой модели. Помимо массового выпуска предприятие предлагает бронежилеты нестандартных размеров — для высоких, низкорослых, полных и худых людей. Бурлингас лично воевал в Донбассе десять лет назад и на собственном теле проверил функциональность и удобство разных бронежилетов, в том числе зарубежных, благодаря чему пришел к пониманию формулы максимального комфорта и безопасности.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, военнослужащему важно иметь бронежилет, который сделан либо подогнан под него. При этом исторически сложилось, что оборонные ведомства по всей планете ориентируются при проектировании на среднюю мужскую фигуру, а регулировать обмундирование предлагают только по ширине.

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