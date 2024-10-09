На Украине раскрыли правду о сроке жизни боевиков ВСУ на передовой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 58 0

Дубинский: средний срок жизни боевика ВСУ на передовой — около 3 месяцев

На Украине раскрыли правду о сроке жизни боевиков ВСУ на передовой

Фото: Reuters/STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Армия Украины постоянно испытывает нехватку в живой силе на поле боя.

Средний срок жизни боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте составляет около трех месяцев. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — два-три месяца. Вернее, один месяц — это „учебка“, а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в „двухсотые“ (убитых. — Прим. ред.) или „трехсотые“ (раненых. — Прим. ред.)», — сообщил Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что такая высокая смертность связана с логикой распределения боевиков. Зачастую новобранцев забрасывают на самые опасные участки. Это делается для того, чтобы сберечь наиболее опытных военнослужащих. Он указал, что из всего этого складывается потребность призыва в 200 тысяч боевиков до конца года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое детей пострадали при ракетной атаке ВСУ на село в Херсонской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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