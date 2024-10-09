ВСУ ударили по жилому дому в Донецке натовским снарядом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар западным артиллеристским снарядом по многоквартирному дому в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места событий.

Прилет пришелся под основание балкона первого этажа пятиэтажного жилого дома. От силы удара окна выбило с первого по пятый этаж, осколки разлетелись по всему двору, повреждения получили припаркованные рядом с домом автомобили.

В результате украинской атаки ранения получила одна местная жительница, ее экстренно госпитализировали в больницу.

«В результате осмотра обнаружены фрагменты осколков от артиллеристского снаряда, предположительно артиллеристского снаряда натовского образца. Все фрагменты будут изъяты, в ближайшее время направлены на экспертизу», — сообщил военный следователь Следственного комитета (СК) России.

Квартира на первом этаже пострадавшего дома, на которую пришелся основной удар, практически полностью разрушена: вынесена балконная рама, стены изрешечены дырами от осколков снаряда. К счастью, в момент удара в квартире никто не находился.

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