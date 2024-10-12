Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США

Выборы президента Соединенных Штатов уже совсем скоро.
Фото: Reuters/Octavio Jones
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов, убивших американцев.
«Я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — сказал он в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Колорадо. Трансляцию выступления опубликовал телеканал RSBN.
Он также добавил, если станет главой государства, то будет сажать в тюрьму или выдворять из страны всех членов преступных группировок, состоящих из иностранцев. А если они вернутся в США, то лишаться свободы сроком на десять лет без возможности условно-досрочного освобождения.
«Мы назовем эту операцию „Аврора“», — отметил Трамп.
Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий хозяин Белого дома Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Трамп, в свою очередь, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис за месяц до выборов.
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