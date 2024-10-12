«Никогда не забуду»: премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы

Жертвами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки стали десятки тысяч человек.

Перспективу отказа от ядерного оружия необходимо хорошо обдумать и обсудить, чтобы принять соответствующие меры. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, трансляцию вел NHK.

«В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — напомнил Исиба.

Отвечая на вопрос о перспективах ядерного сдерживания, японский премьер заявил, что этот вопрос необходимо и обсудить, и обдумать, чтобы принять меры сдерживания, а затем и полного отказа от этого типа вооружения.

Стоит напомнить, что бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул Соединенные Штаты, когда выступал с речью в день памяти жертв ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В августе 1945 года США осуществили нападение на японские города Хиросиму и Нагасаки, сбросив на них атомные бомбы. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.

Бомбардировки унесли жизни более 200 тысяч человек. Многие из них погибли в первые секунды, а некоторые скончались от лучевой болезни в последующие месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нобелевская премия мира в 2024 году присуждена японским борцам с ядерным оружием.