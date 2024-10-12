«Никогда не забуду»: премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 10 0

Премьер Японии Исиба напомнил, что США сбросили на страну ядерную бомбу

«Никогда не забуду»: премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Жертвами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки стали десятки тысяч человек.

Перспективу отказа от ядерного оружия необходимо хорошо обдумать и обсудить, чтобы принять соответствующие меры. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, трансляцию вел NHK.

«В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — напомнил Исиба.

Отвечая на вопрос о перспективах ядерного сдерживания, японский премьер заявил, что этот вопрос необходимо и обсудить, и обдумать, чтобы принять меры сдерживания, а затем и полного отказа от этого типа вооружения.

Стоит напомнить, что бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул Соединенные Штаты, когда выступал с речью в день памяти жертв ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В августе 1945 года США осуществили нападение на японские города Хиросиму и Нагасаки, сбросив на них атомные бомбы. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.

Бомбардировки унесли жизни более 200 тысяч человек. Многие из них погибли в первые секунды, а некоторые скончались от лучевой болезни в последующие месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нобелевская премия мира в 2024 году присуждена японским борцам с ядерным оружием.

Тема:
Бомбардировка Хиросимы
11 окт
Нобелевская премия мира присуждена японским борцам с ядерным оружием
11 авг
Неудачная шутка Рейгана про бомбардировку СССР соответствовала планам США
19 мая
Хиросима и Нагасаки отреагировали на ядерные испытания с боезарядами
13 апр
«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ
1 апр
«Покончить с этим»: в Конгрессе США призвали завершить конфликт ядерной бомбой
22 сент
«В угоду европейской элите»: почему фон дер Ляйен допустила ужасную ошибку о Хиросиме
22 сент
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме: «Отвратительно и опасно»
9 авг
Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США
6 авг
В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки
22 мая
Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Артемовска и Хиросимы
+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
«Никогда не забуду»: премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы
11:30
Беспилотный помощник артиллерии ВС РФ в деле! Лучшее видео из зоны СВО
11:11
Еда с «сюрпризом»: установлена причин массового отравления школьников на Камчатке
10:57
День кадровика — 2024: история и традиции праздника
10:39
ОМОН нагрянул в проводившие ЛГБТ-вечеринки* клубы Москвы
10:10
В отношении Дудя* возбудили административное дело после интервью с Лебедевым

Сейчас читают

«Это новый человек»: в жизни Игоря Николаева произошло важное событие
Смертельные завтраки: почему сосиски, йогурт и хлопья могут привести к раку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака