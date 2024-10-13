Два бойца РФ пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Армия Украины атаковала шестью беспилотниками регион.

Два бойца РФ пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали двое военнослужащих армии России в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны», — написал он.

Бойцы с баротравмами и различными осколочными ранениями обратились в больницу. Там врачи им оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения военнослужащих переведут в областную клиническую больницу.

Как отметил Гладков, информация о последствиях атаки вражеского дрона на российский регион уточняется.

Утром 13 октября пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале сообщала, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по шесть украинских дронов в небе над Белгородской и Курской областями, а также один — над Брянской. Всего ночью было сбито 13 вражеских беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл. Это зажигательное оружие может вызвать разрушения и нанести ущерб окружающей среде.

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