Два бойца РФ пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
Армия Украины атаковала шестью беспилотниками регион.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали двое военнослужащих армии России в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны», — написал он.
Бойцы с баротравмами и различными осколочными ранениями обратились в больницу. Там врачи им оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения военнослужащих переведут в областную клиническую больницу.
Как отметил Гладков, информация о последствиях атаки вражеского дрона на российский регион уточняется.
Утром 13 октября пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале сообщала, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по шесть украинских дронов в небе над Белгородской и Курской областями, а также один — над Брянской. Всего ночью было сбито 13 вражеских беспилотников.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл. Это зажигательное оружие может вызвать разрушения и нанести ущерб окружающей среде.
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