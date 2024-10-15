Самое смертоносное нападение: как Израиль пропустил болезненный удар перед атакой против Ирана

«Хезболла» показала, что сохранила свой боевой потенциал, пишут в СМИ.

Ливанское движение «Хезболла» в минувшее воскресенье атаковала военную базу в северной части Израиля, в результате чего погибли четверо военных ЦАХАЛ и 58 человек пострадали. Это одно из самых смертоносных нападений на израильскую территорию с начала конфликта в октябре 2023 года. Об этом передает EADaily.

Отмечается, что за несколько дней до этого глава Минобороны Израиля обещал ответить Ирану на ракетные удары 1 октября. По его словам, ЦАХАЛ нанесет «смертоносный, мощный, точный, и прежде всего, неожиданный» удар. Теперь выясняется, что ближайший союзник Ирана — Ливан, а именно движение «Хезболла» — сохранил свой боевой потенциал и может атаковать цели противника на значительном удалении от границы.

В итоге, как заявила армия обороны Израиля, запущенный 13 октября «Хезболлой» беспилотник поразил военную базу, которая находится примерно в 65 километрах от ливанской границы. Четверо израильских солдат погибли, еще семь получили серьезные ранения. Общее количество пострадавших, по данным ЦАХАЛ, составило 58 человек.

«Хезболла» же, в свою очередь, в воскресенье заявила о запуске десятка ударных БПЛА по израильскому военному тренировочному лагерю в Биньямине. Это ответ на удары ЦАХАЛ по Ливану 10 октября. Тогда погибли 22 человека и еще 117 пострадали.

Интересно то, что сообщений о воздушных тревогах в районе Биньямина во время атаки дронов не было. Эти БПЛА просто незаметно прорвались через израильские системы противовоздушной обороны (ПВО). ЦАХАЛ пообещал выяснить, как это могло произойти.

Также отмечается, что тактическая система Iron Dome («Железный купол») Израиля не справляется с ракетами, которыми «Хезболла» обстреливает страну каждый день.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что минимум 67 человек получили ранения при атаке беспилотников на север Израиля. Часть пострадавших — в критическом состоянии, к их эвакуации привлекли вертолеты.