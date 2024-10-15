Украине предрекли тяжелую зиму

Репортеры The Wall Street Journal связывают это с разрушенной инфраструктурой и нехваткой оружия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Очень печальную картину для Киева нарисовало сегодня американское издание The Wall Street Journal, оценивая происходящее на фронте и в стране.

По мнению репортеров, Украине грозит самая тяжелая зима за последние годы, так как энергетическая инфраструктура сильно пострадала от ударов российскими ракетами.

На передовой войска испытывают нехватку оружия и боеприпасов, Запад постоянно урезает объемы помощи, Все больше украинцев измотаны войной и хотят переговоров, Но главная проблема это дефицит на фронте личного состава.

Тема:
Спецоперация
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