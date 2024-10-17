Киев подталкивает Вашингтон к открытому противостоянию с РФ, но американцы смелее действуют, помогая Тель-Авиву.

Власти Соединенных штатов Америки боятся идти навстречу Украине и положительно отвечать на ее просьбы сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Незалежной. Это происходит из-за наличия ядерного оружия у РФ. Об этом заявила газета Politico со ссылкой на американского чиновника из сената.

«Жесткий ответ, который украинцы, возможно, не захотят услышать, но, к сожалению, он верен, заключается в том, что мы можем пойти на риск сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне», — говорится в материале.

Чиновник также добавил, что гораздо рискованнее попытаться сделать это с Россией.

Спецоперация РФ на Украине и поставки Запада

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что передача Израилю системы ПРО THAAD стала «оплеухой» президенту* Украины Владимиру Зеленскому. Вашингтон тем временем игнорирует мольбы Киева об очередном вооружении.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.