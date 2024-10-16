ВС РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР
В Минобороны рассказали об успехах российской армии за минувшие сутки.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы освободили населенный пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Красный Яр в Донецкой. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
На этом же направлении за минувшие сутки российской армии удалось отразить пять контратак противника, уничтожить склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанести ряд успешных ударов по скоплениям боевой техники и живой силы врага.
Красный Яр освободили военные «Центральной» группировки войск. В зоне их ответственности за минувшие сутки были ликвидированы до 465 боевиков ВСУ.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве.
- 16 окт
- «Эфемерные цели»: Песков выразил надежду на осознание Западом ненужности спонсирования Киева
- 16 окт
- Минобороны РФ показало кадры из освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
- 16 окт
- Российские летчики помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 окт
- Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 окт
- Дождались своих: российские войска спасли мирных жителей освобожденного Угледара
- 15 окт
- Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области
- 15 окт
- Войска РФ за сутки отразили девять контратак ВСУ в зоне спецоперации
- 15 окт
- Боевикам ВСУ не дали закрепиться на новых позициях под Угледаром
- 15 окт
- Два школьника получили ранения в результате обстрела Горловки
- 15 окт
- Операторы FPV-дронов ВС РФ не дают покоя ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
87%
0.91 105.68
0.19
Нашли ошибку?