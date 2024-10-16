ВС РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 46 0

В Минобороны рассказали об успехах российской армии за минувшие сутки.

ВС РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Российские силы освободили населенный пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Красный Яр в Донецкой. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

На этом же направлении за минувшие сутки российской армии удалось отразить пять контратак противника, уничтожить склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанести ряд успешных ударов по скоплениям боевой техники и живой силы врага.

Красный Яр освободили военные «Центральной» группировки войск. В зоне их ответственности за минувшие сутки были ликвидированы до 465 боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве.

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