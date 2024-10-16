Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры оттуда опубликовало Минобороны России.

После зачистки Невского от украинских формирований над одним из зданий населенного пункта российские войска подняли триколор.

Также военное ведомство России сообщило об освобождении населенного пункта Красный Яр в Донецкой народной Республике. В том направлении работали военные «Центральной» группировки войск. В зоне их ответственности за минувшие сутки были ликвидированы до 465 боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. В ходе этих боевы российские бойцы также отразили пять контратак ВСУ и ликвидировали до 465 украинских боевиков.