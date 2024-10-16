Минобороны РФ показало кадры из освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР

После зачистки российские бойцы подняли там триколор.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры оттуда опубликовало Минобороны России.
После зачистки Невского от украинских формирований над одним из зданий населенного пункта российские войска подняли триколор.
Также военное ведомство России сообщило об освобождении населенного пункта Красный Яр в Донецкой народной Республике. В том направлении работали военные «Центральной» группировки войск. В зоне их ответственности за минувшие сутки были ликвидированы до 465 боевиков ВСУ.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. В ходе этих боевы российские бойцы также отразили пять контратак ВСУ и ликвидировали до 465 украинских боевиков.
- 16 окт
- «Эфемерные цели»: Песков выразил надежду на осознание Западом ненужности спонсирования Киева
- 16 окт
- ВС РФ освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР
- 16 окт
- Российские летчики помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 окт
- Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 окт
- Дождались своих: российские войска спасли мирных жителей освобожденного Угледара
- 15 окт
- Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области
- 15 окт
- Войска РФ за сутки отразили девять контратак ВСУ в зоне спецоперации
- 15 окт
- Боевикам ВСУ не дали закрепиться на новых позициях под Угледаром
- 15 окт
- Два школьника получили ранения в результате обстрела Горловки
- 15 окт
- Операторы FPV-дронов ВС РФ не дают покоя ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
87%
0.91 105.68
0.19
Нашли ошибку?