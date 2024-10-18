«Алгоритм простой»: как правильно выбирать продукты, чтобы не отравиться

Россияне на днях стали массово жаловаться на отравление зефиром, но точно ли виноват производитель?

При выборе продуктов необходимо придерживаться важных правил. Например, следует внимательно изучить срок годности и состав на упаковке. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU.

Специалист прокомментировала ситуацию, связанную с недомоганием россиян из-за зефира. По ее словам, нельзя называть проблемы со здоровьем у покупателей отравлением. Сначала нужно дождаться результатов экспертизы, которая покажет, были ли какие-либо бактерии в продукте.

Что касается версии о том, что виновником плохого самочувствия покупателей является мальтит, то врач подчеркнула: это безопасная добавка. По сути, это сахарозаменитель, он не аллергенный, не канцерогенный. Однако повышение дозы грозит диареей. По мнению Диановой, на фабрике мог случиться сбой, из-за которого в составе зефира оказалось больше нужного мальтита.

Хотя причины проблем со здоровьем россиян могут быть связаны со стрессом, при котором восприятие любой пищи может быть намного выше.

Пока результаты экспертизы неизвестны. Однако есть правила выбора продуктов, которые нужно соблюдать всегда. Дианова обратила внимание, что проблемы со здоровьем — не всегда вина производителя.

«Я постоянно вижу, как лежит творог на кассе. В какой-то момент покупатель передумал его брать, а отнести его обратно на холодную полку ему лень. Продукт портится. Так и возникает риск отравления», — отметила она.

Специалист посоветовала игнорировать товары, стоящие на самом краю полки холодильника. Лучше взять те, которые лежат поближе к стенке. Еще важно изучить срок годности и состав. В начале списка на упаковке указываются наиболее вредные ингредиенты.

«Алгоритм простой: искать максимально чистый состав, чтобы вредные компоненты были можно дальше в списке ингредиентов», — добавила Дианова.

По словам врача, сейчас на некоторых продуктах пишут о риске слабительного эффекта при превышении дозы сахарозаменителя. Однако не указывается, сколько именно можно съесть. Гастроэнтеролог выразила мнение, что из-за инцидента с зефиром ужесточат меры в отношении сахарозаменителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне массово жалуются на отравление зефиром. Продажи десертов двух марок приостановлены. Производитель отрицает, что мог допустить ошибку на выпуске. И как ни странно выдвигает версию халатности самих покупателей, якобы, слишком много едят, а в составе мальтит.