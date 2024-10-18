Дмитриев: РФПИ участвует в 100 инвестиционных проектах со странами БРИКС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) участвует в ста совместных проектах со странами БРИКС. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«РФПИ уже в 100 совместных инвестиционных проектах вместе со странами БРИКС, которые вложили в российскую экономику 1,6 триллиона рублей. Это большое количество проектов, значимые суммы инвестиций. Мы с самого начала сфокусировались в основном на инвестициях стран БРИКС», — прокомментировал проделанную работу Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что порядка 70% привлеченных фондом инвестиций приходится на страны объединения.

По словам Дмитриева, сейчас фонд активно развивает сотрудничество со странами Ближнего Востока. Так, ОАЭ инвестировали в 60 совместных с Россией проектов, а Саудовская Аравия — в 45.

Дмитриев отметил, что он говорит о знаковых и очень важных для россиян проектах. К примеру, на указанные инвестиции был реализован проект постройки дублера Кутузовского проспекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФПИ призвали страны БРИКС вложиться в развитие ИИ.