Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95
Сейчас наши бойцы находятся на территории Белоруссии.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в оборонном ведомстве, сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии. Им уже оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Вскоре все освобожденные военнослужащие вернутся домой — в Россию.
Также уточняется, что посредником в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков в зоне спецоперации.
Спецоперация России по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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