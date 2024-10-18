Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 18 0

Сейчас наши бойцы находятся на территории Белоруссии.

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в оборонном ведомстве, сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии. Им уже оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Вскоре все освобожденные военнослужащие вернутся домой — в Россию.

Также уточняется, что посредником в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков в зоне спецоперации.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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