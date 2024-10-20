Предвыборная гонка в США: Харрис и Трамп идут нога в ногу с небольшим разрывом

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Харрис не смогла ответить достойно на вопросы Fox News

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

По некоторым темам политики остаются непримиримыми врагами.

Предвыборная компания в США перешла в область оккультизма с вызовом духов забытых предков и чтением по губам. Причем, замечены в этом обе партии.

Так, Камала Харрис привлекла на свою сторону Джимми Картера, старейшего из ныне живущих президентов Америки, ему исполнилось 100 лет.

Он живет в хосписе, почти не разговаривает и плохо воспринимает действительность, но проголосовал на досрочных выборах за Камалу — сообщают нам СМИ, которым ближе демократы. Странное решение привлекать в компанию 100-летнего Картера, учитывая, что Камала пыталась дистанцироваться от 80-летнего Байдена, мол, она вся такая энергичная и молодая по сравнению с ним. И конечно, это демократия. Но, видимо, в бою все средства хороши.

Точно также полагают и республиканцы, которые смогли прочитать по губам конфиденциальный разговор Байдена и Барака Обамы.

Встретились они, кстати, на похоронах другой легенды демпартии Этель Кеннеди. Кстати, странно, что не заявили, что она тоже голосовала за Харрис. Этель была женой Роберта Кеннеди, брата убитого президента, и тоже убитого. Так вот, стоя у гроба, Байден сказал Обаме: «Она слабее, чем я». — «Да, я знаю», — ответил якобы Обама и пообещал поддержать ее. Кого ее? Кто слабее? Конечно, Камала, докрутили республиканцы. Но официально ни тот, ни другой не подтверждали достоверность такого разговора.

Харрис, действительно, слабее и начала допускать ошибки. Например, она пришла на интервью на прореспубликанский телеканал Fox News и не смогла достойно ответить ни на один вопрос.

Харрис и Трамп идут буквально нога в ногу, одни опросы дают один-два пункта преимущество одному, другие другому кандидату. Есть несколько тем, по которым их позиции непримиримы и следует ожидать, что после избрания того или другого вектор американской политики изменится. Например, по Украине Камала готова поддерживать Зеленского и дальше. Трамп — нет. Он считает, что Зеленский уже проиграл, а Трамп не помогает неудачникам.

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