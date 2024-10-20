Смена сезонов не за горами? Когда в Москве наступит зима

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 24 0

Синоптик Тишковец: климатическая зима наступит позже обычного в Москве

Смена сезонов не за горами? Когда в Москве наступит зима

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

Продолжительность климатической осени за последние десятилетия существенно увеличилась.

Этой осенью москвичей ждут хорошие новости. В столице смена сезонов пройдет на 20 суток позже обычного. То есть климатическая зима ожидается в начале декабря, а не в середине ноября, как это ожидалось изначально.

«В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата», — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осень за последние десятилетия существенно увеличилась. Так у людей появилась возможность подольше насладиться теплыми деньками.

«Переход среднесуточной температуры через „ноль“ в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — отметил синоптик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москву придет небывалая для осени жара. Улучшение погоды ожидается 21 и 22 октября.

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