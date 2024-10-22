Независимость и расчеты в нацвалютах: Путин встретился с главой Нового банка развития

Переговоры прошли в рамках саммита БРИКС, который стартовал в Казани.

В Казани стартовало одно из самых масштабных политических событий года — саммит БРИКС. В эти минуты Владимир Путин проводит первую двустороннюю встречу с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

Как подчеркнул президент, финансовая структура, созданная государствами-участниками объединения, зарекомендовала себя как эффективный механизм. В первую очередь, благодаря тому, что банк позволяет странам не зависеть от доллара, а производить расчеты в собственных национальных валютах. А кроме того, он дает возможность оформлять кредиты на создание крупных проектов инфраструктуры. Среди них, к примеру, Белопорожские ГЭС в Карелии.

Сегодня говорили о последних итогах.

«Это хороший развивающийся и перспективный институт финансовый. С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов. Но увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить независимость стран — участниц БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики. Мы очень рассчитываем, как страна — председатель в БРИКС в этом году, на ваше активное участие во встрече лидеров на саммите БРИКС», — сказал Путин.

«В настоящий момент страны Глобального Юга очень нуждаются в финансировании. Как вы уже отметили, мы реализовываем масштабные проекты. Однако этого недостаточно. Поэтому очень важно обеспечить расчет в национальных валютах», — отметил Роуссефф.

В течение дня в Казани российский президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран. В ближайшие часы, как ожидается, состоятся переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. А вечером запланирована беседа с председателем КНР Си Цзиньпином.