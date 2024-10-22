«Легкие планеты»: глава РФПИ о роли климатических проектов России для БРИКС

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 25 0

РФПИ: российские климатические проекты крайне привлекательны для стран БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Для многих стран объединения крайне выгодно вкладываться в экономику РФ.

Климатические проекты России экономически крайне привлекательны для стран БРИКС. Настолько, что дешевле инвестировать в РФ, чем создавать что-то у себя. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это очень большая возможность, потому что для многих стран БРИКС гораздо дешевле и эффективнее вкладывать в российские климатические проекты и таким образом в России будет поглощаться углекислый газ, а не проекты какие-то по поглощению углекислого газа в своих странах, которые будут просто в разы дороже», — подчеркнул Дмитриев в рамках проходящего в Казани саммита БРИКС.

По мнению Дмитриева, Россия сейчас может быть по сути «легкими планеты» благодаря большому количеству лесов и самой территории страны. Глава РФПИ пояснил, что вложения в РФ также будут полезны и всем странам-участницам БРИКС, так как те смогут оптимизировать свои расходы.

Вместе с тем он отметил, что у России есть большой потенциал в борьбе с изменениями климата по всему миру.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ участвует в 100 инвестиционных проектах со странами БРИКС.

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