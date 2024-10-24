ЗРК «Тор-М2» против вражеского дрона. Лучшее видео из зоны СВО

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения разведывательного БПЛА «Лелека».

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный БПЛА противника. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты ЗРК круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. «Тор-М2» может поражать широкий спектр целей от самолетов и вертолеты до баллистических ракет.

В ходе боевого дежурства расчет «Тор-М2» уничтожил разведывательный дрон «Лелека» ВСУ. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся дрон противника на расстоянии шести километров и произвел пуски ракет на уничтожение.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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