ЗРК «Тор-М2» против вражеского дрона. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения разведывательного БПЛА «Лелека».
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный БПЛА противника. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты ЗРК круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. «Тор-М2» может поражать широкий спектр целей от самолетов и вертолеты до баллистических ракет.
В ходе боевого дежурства расчет «Тор-М2» уничтожил разведывательный дрон «Лелека» ВСУ. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся дрон противника на расстоянии шести километров и произвел пуски ракет на уничтожение.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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