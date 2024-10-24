Путин о расширении БРИКС: это не замкнутый по себе формат

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

Российский лидер отметил серьезные перспективы в ключевых сферах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Саммит БРИКС в Казани

БРИКС готов к сотрудничеству с другими странами и партнерами. Об этом свидетельствует учреждение в рамках саммита в Казани новой категории — «государств-партнеров». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

Российский лидер отметил, что у БРИКС есть серьезные перспективы для укрепления отраслевого сотрудничества, реализации новых проектов в ключевых сферах — от промышленности и энергетики до логистики и высоких технологий.

«В Казани мы подтвердили, что БРИКС — это не замкнутый по себе формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС и его члены готовы работать надо поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. БРИКС не может не откликнутся на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество», — подчеркнул президент.

Саммит БРИКС в Казани

В Казани 22–24 октября проходил XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем приняли участие делегации из 36 стран.

Саммит был посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание было уделено вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.

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