Киевский режим готов любой ценой доказать, что их западные хозяева не зря вливают в них огромное количество денег.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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Провокации ВСУ на курском направлении связаны с попытками вмешательства в выборы и внутриполитическую ситуацию в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.
«Провокация Украины на Курском направлении связана с попыткой вмешательства в выборный процесс в США», — сказал президент.
По мнению российского лидера, Киев хочет показать Штатам и простым американцам, что их финансовые вливания не были напрасными.
При этом киевский режим не останавливается ни перед чем и готов жертвовать ради этого жизни своих же солдат.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.
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