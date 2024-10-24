Путин: провокации Украины в регионах РФ являются попыткой вмешаться в выборы США

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Киевский режим готов любой ценой доказать, что их западные хозяева не зря вливают в них огромное количество денег.

Путин: провокации Украины в регионах РФ являются попыткой вмешаться в выборы США

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Провокации ВСУ на курском направлении связаны с попытками вмешательства в выборы и внутриполитическую ситуацию в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

«Провокация Украины на Курском направлении связана с попыткой вмешательства в выборный процесс в США», — сказал президент.

По мнению российского лидера, Киев хочет показать Штатам и простым американцам, что их финансовые вливания не были напрасными.

При этом киевский режим не останавливается ни перед чем и готов жертвовать ради этого жизни своих же солдат.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.

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