Путин объяснил, почему ВСУ стали реже применять танки на поле боя

Путин: ВСУ стали терять меньше танков на поле боя
Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам президента, киевским властям пора осознать реалии на линии фронта.
Украина стала терять меньше танков на поле боя, но из-за того, что боевики ВСУ стали меньше их применять. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Российский лидер предположил, что у противника значительно сократилось количество этих тяжелых боевых машин.
«В прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, боюсь соврать, 18 тысяч техники. Сейчас больше почти на тысячу. Правда, танков потеряли меньше, почти на сотню. Но, мне кажется, просто их и применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии», — сказал Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что было бы лучше, если бы киевские власти осознали реалии на линии фронта и сели за стол переговоров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 25 окт
- Российские войска продолжают зачищать Селидово в ДНР
- 24 окт
- На что Владимир Путин готов ради завершения конфликта на Украине
- 24 окт
- Путин заявил о желании стран БРИКС разрешить конфликт на Украине мирным путем
- 24 окт
- Адаптивная одежда и обувь: какую продукцию для ветеранов СВО выпускают в Москве
- 24 окт
- Лукашенко: за провалом Украины последует крах всего Запада
- 24 окт
- До 280 боевиков и 9 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
- 24 окт
- Работа —побеждать: бойцы российского спецназа отмечают профессиональный праздник
- 24 окт
- «Уничтожили всех людей»: пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан
- 24 окт
- ЗРК «Тор-М2» против вражеского дрона. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 окт
- ВСУ остались без связи! Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
0.10 104.51
0.13
Нашли ошибку?