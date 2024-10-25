Путин объяснил, почему ВСУ стали реже применять танки на поле боя

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Путин: ВСУ стали терять меньше танков на поле боя

Путин объяснил, почему ВСУ стали реже применять танки на поле боя

Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

По словам президента, киевским властям пора осознать реалии на линии фронта.

Украина стала терять меньше танков на поле боя, но из-за того, что боевики ВСУ стали меньше их применять. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Российский лидер предположил, что у противника значительно сократилось количество этих тяжелых боевых машин.

«В прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, боюсь соврать, 18 тысяч техники. Сейчас больше почти на тысячу. Правда, танков потеряли меньше, почти на сотню. Но, мне кажется, просто их и применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что было бы лучше, если бы киевские власти осознали реалии на линии фронта и сели за стол переговоров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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