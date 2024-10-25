ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК на Украине за неделю

Российские силы нанесли 42 групповых удара по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что ВС РФ нанесли удар при помощи беспилотников. В результате была ликвидирована инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных дронов.

Также были поражены склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Кроме того, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции за неделю составили до 15 630 боевиков. Еще 55 украинцев сдались в плен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипаж танка «Прорыв» уничтожил опорный пункт ВСУ.