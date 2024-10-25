Более 300 боевиков и пять минометов: успехи армии РФ в Курской области за сутки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 173 0

ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области

Более 300 боевиков и пять минометов: успехи армии РФ в Курской области за сутки

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Тема:
Курская область

Российские войска продолжают вытеснять противника с территории РФ.

За сутки в приграничье Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Кроме того, четыре боевика ВСУ сдались в плен.

Также российские силы отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26550 боевиков. Операция по вытеснению националистов с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР.

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