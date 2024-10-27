Российская армия уверенно выдавливает врага со своей территории и наступает на фронтах в зоне СВО.

Российская армия продолжает наступление на основном донецком фронте. За неделю были освобождены еще четыре населенных пункта. В том числе с форсированием рек Жеребец и Северский Донец. Самые ожесточенные бои развернулись на покровском направлении, где штурмовики продавили оборону противника в нескольких местах и начали штурм городов Селидово и Горняк.

Это крупные населенные пункты — один на 40, второй — на десять тысяч жителей — расположены рядом и представляют собой фактически один большой узел обороны, который штурмуют по отработанной уже схема — обход с флангов, перерезание путей снабжения и просачивание мелкими группами при поддержке авиации и артиллерии. Российские флаги уже развеваются в центре Селидово и Горняка. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Александра Сафуилина.

Донецкий фронт

Самая горячая точка здесь и сейчас — город Селидово. Наши войска на этой неделе пошли в стремительный прорыв, и вот первый триколор уже развевается над многоэтажкой. Большая часть районов теперь под контролем нашей армии. Солдаты ВСУ предаются бегству. Из этого можно сделать вывод: в скором времени город падет.

Преследование противника идет круглосуточно. Это были дневные кадры, а это работа подразделений БПЛА группировки войск «Центр» ночью. Работают на направлении и более серьезные силы врага — выжигают наши «Солнцепеки». Постоянно на боевом дежурстве и расчеты РСЗО «Ураган». Наша самая мощная система залпового огня регулярно разбивает укрепления ВСУ.

Расход на каждый выезд разный. Нужно попасть в укрытие врага, а не поразить большую площадь. Работать такую технику выгоняют только на особенно важные цели. Как правило, это укрепрайоны противника, где сосредоточены несколько подразделений противника, либо где скапливается техника.

На месте такая машина проводит считанные минуты. Погода сейчас здесь ясная, поэтому необходимо как можно скорее скрыться, не дожидаясь работы вражеских FPV. За небом обязательно следят наши расчеты, вооруженные помповыми ружьями.

Несколько ракет калибра в 220 миллиметров ушли в сторону противника. Расчет подобрался максимально близко, чтобы сохранить дистанцию, ударить в самый тыл врага — в район, куда ВСУ сейчас в панике пытаются свезти остатки своих подразделений и организовать оборону. Однако получается так, что основные силы лишь беспорядочно бегут из очередного города на Донецком фронте.

Обстановка в Курской области

Очевидно, что у ВСУ не хватает боеспособных резервов, чтобы затыкать все дыры в обороне. Вернее, резервы были, но их отправили в августе в Курскую область.

Ради рейтингов юмориста, засевшего на Банковой, и не только его. Потери личного состава уже выше, чем при печально известном контраступе в Запорожье в прошлом году, — более 26 тысяч солдат, минус.

Дома и небо помогает, планирующие бомбы стирают в порошок пункты дислокации украинских войск, в том числе в соседней приграничной Сумской области. А в курском небе свободно действуют дроны-охотники типа «Иноходец», выискивая цели с высоты в пяти-шести километров. По сути курская авантюра уже превратилась в курский мешок из которого выбраться смогут немногие.

«Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю. Я сейчас никаких других оценок давать не буду. Я вот, например, считаю, что даже их провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и выборный процесс в Соединенных Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе, и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа», — отметил президент России.

После этого комментария хотя бы стало понятно, зачем, в принципе, ВСУ полезли в Курскую область. Появилась какая-то логика. Значит цель вторжения — любой ценой удерживать позиции на курщине до пятого ноября, до выборов в США. А потом?

Такие вопросы в Киеве не задают. Ради этого плана ВСУ бросили в бой на этом направлении свою последнюю элитную бригаду — 47-ю. Оснащенную американской техникой — танками Abrams и БМП Bradley Эти машины были замечены во время атак в направлении населенных пунктов Новоивановка, Нижний Клин, Зеленый шлях. Замечены и сожжены — четыре «Бредли». «Абрамсы» на очереди.

Это были попытки прорвать кольцо окружения, в которое попали до двух тысяч бойцов ВСУ. Символично, что 47-ю бригаду бросали на прорыв в прошлом году в Запорожской области, где она понесла серьезнейшие потери. И снова на убой. Об окружении в Курской области президент рассказал на пресс-конференции в Казани, а затем, вернувшись в Москву, сообщил новые факты, получив свежие сводки с фронта, в том числе показания пленных ВСУшников из котла.

«Нарастает паника. Правда, отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет. Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха не имеют. Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления», — сказал Владимир Путин.

Формирование котла, как отметил президент, стало возможным благодаря самоотверженности подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, они вбили два клина, прорвавшись сквозь ряды ВСУ на десять километров.

Затем, для закрепления успеха были подключены и другие подразделения: морпехи 810-й бригады, 106-я и 7-я дивизия ВДВ, и 83-я бригада. Они захлопнули капкан.

Это крупный успех. С начала СВО ВСУ не попадали в котлы. Киев извлек болезненные уроки 2014–2015 годов, когда окружения под Извариным, Дебальцево и Иловайском вынудили их начать переговоры с непризнанными тогда республиками Донбасса и подписать Минские соглашения. Первые и вторые.

С тех пор котлов удалось избегать, отводя группировки из мешков. Если это не разовый провал, а тенденция, то для Киева очень плохие новости: на фронте не менее полудюжины полукотлов, которые формируются на наших глазах.

Один такой в Часовом Яре. Репортаж с этого направления корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Для остатков ВСУ, которые вцепились в Часов Яр, наступает самое сложное время. Наши войска поджимают город с флангов и все сильнее сковывают возможности гарнизона противника.

Российская армия уже непросто пересекла канал Северский Донец — Донбасс, а работает в южной и восточной частях Часов Яра вполне вольготно, продолжая уничтожать, в том числе, тяжелую технику ВСУ, с более выгодных позиций.

Сначала танк поразили дроном-камикадзе, а затем для надежности сбросили на него боеприпас с БПЛА.

С приходом распутицы подвоз резервов и боеприпасов группировке противника становится все более сложным. Основная твердая дорога в Часов Яр сейчас — уже под контролем российских войск. А значит уничтожение и без того истощенного украинского гарнизона ускорится.

ВСУ засели в многоэтажных домах и на огнеупорном заводе. Их выбивают авиабомбами и тяжелыми минами. Такими, например, какими работает наш «Тюльпан» — самый мощный миномет в мире.

Снаряд «Тюльпана» весит 137 килограммов, а максимально тяжелый — 220 килограммов и летит он на 20 километров вдаль. Вы представьте только, если он попадает, то разносит укрепления вдребезги.

Минометчики понимают силу своего орудия. Говорят, у непобедимых русских и оружие должно быть под стать — мощное и грозное. Бьют точно в цель, не оставляя врагам ни малейшего шанса.

«Наводится все легко и просто с помощью специальных рычагов. Двигаются они без особых усилий. Приезжаем, наводимся, отрабатываем. Получаем благодарность от командования», — рассказывает боец южной группировки войск с позывным «Разведка».

Миномет звучит, как погребальный звон для ВСУ. Враг пускает в ход дроны, это, пожалуй, единственное в чем он еще силен.

«Вражеские „птички“ всегда ведут за нами охоту. Но мы даже при этой опасности экипажа и самого орудия справляемся. Работаем, несмотря на все трудности», — делится с нашей редакцией боец южной группировки войск с позывным «Разведка».