План закручивания гаек: у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского
В Одессе вспыхнули беспорядки после рейда ТЦК по местному рынку
Фото, видео: Reuters/Johanna Geron; 5-tv.ru
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Накануне беспорядки вспыхнули в Одессе.
Отрадно, что последние события на фронте сподвигают Владимира Зеленского на юмор.
Он, внезапно, сменил свой милитари стиль на показавшуюся ему более подходящей моменту майку с надписью Make Russia Small Again — «Сделаем Россию снова маленькой». Ровно в тот самый момент, когда в Казань слетались лидеры мировых держав.
Не сам придумал такой ход, майку подарили общественники. Они раньше и Порошенко такую дарили, но он постеснялся в ней выступать.
И есть в этой майке один подвох. Там обозначены границы Московского царства на 1462 год. Но! Во-первых, никакой Украины в то время, в принципе, не было. Чем хвастается Зеленский? Киев и все правобережье Днепра было под Литвой.
Более того, в 1462 году на престол вступил Иван Третий, один из самых успешных русских правителей, который увеличил территорию государства в три раза. Зеленский на что намекает? Надо повторить?
Он говорит, что у него есть новый план — «посилення», то есть усиления. А до этого был план «перемоги», то есть победы. А что одного мало? Не работает?
План этот уже, судя по всему, обернется закручиванием гаек.
Оно уже началось! Веру отнимают: УПЦ — под запретом, храмы захватывают раскольники.
Язык отнимают: языковой омбудсмен заявил, что пришло время наступательной украинизации. В Ивано-Франковске запускают языковые патрули.
Отнимают свободы: облавы военкомов становятся все более массовыми, превращаясь в загонную охоту.
Толпе сотрудников ТЦК редко кто может дать отпор, но такие случаи бывают. В Одессе вспыхнули беспорядки, когда ТЦК-шники устроили рейд по рынку. Нескольких мужчин успели схватить, но остальные торговцы и покупатели вытеснили военкомов прочь, а потом еще пошли освобождать своих из военкомата.
Или план Зеленского в чем? Где деньги взять, и как их потратить? Страны Большой семерки все-таки решили подкинуть Киеву 50 миллиардов долларов, в счет замороженных на Западе активов России. Все в соответствии с международным правом, конечно же.
То есть они заморозили наши деньги на своих счетах. И будут там держать, пока проценты по вкладам не покроют вот эту спонсорскую помощь Украине. Эксперты подсчитали, что на это понадобится лет 45.
Это самое настоящее воровство, но в лицемерной обертке — «в соответствии с международным правом». Посылается четкий сигнал: так же могут поступить с любой страной, не угодившей Вашингтону и Брюсселю.
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