Над Брянской областью за час уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В небе над Брянской областью за час было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области… Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным войскам ПВО!» — отметил глава Брянской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии предотвратили пересечение границы РФ вооруженной группой. По словам Богомаза, диверсанты были ликвидированы В данный момент обстановка в районе стабильная и находится под контролем сил оперштаба.
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