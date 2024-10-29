«Фронт посыпался»: украинский офицер рассказал о тяжелом положении ВСУ
Генерал-полковник ВСУ Марченко признал усталость украинских боевиков
Фото, видео: 5-tv.ru
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Всю вину он возложил на проблемы в управлении и лично главу киевского режима.
Серьезные потери среди боевиков признают и высокопоставленные украинские военные. Так, о тяжелом положении на фронте рассказал генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Среди причин надвигающейся катастрофы он назвал проблемы в управлении.
«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансированность управления», — отметил генерал-полковник ВСУ.
Дмитрий Марченко участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований с 2014 года. Позже он возглавил Главное управление материального обеспечения ВСУ. По его словам, одна из причин обрушения фронта — авантюра президента* Украины Владимира Зеленского в Курской области. Поставленных целей Киев не добился, при этом израсходовал подготовленные резервы.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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