Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летнего Никиты
У подростка редкая врожденная аномалия сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Никиты из Подмосковья.
У подростка — редкая врожденная аномалия сердца, из-за которой каждый день может стать для него последним. Сейчас парню нужна операция стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей. Таких денег у сироты нет. Но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 5 миллионов 772 тысячи 880 рублей. Этих средств хватит на операцию Никите и на помощь другим нуждающимся в лечении подопечным благотворительного фонда. Спасибо вам большое.
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