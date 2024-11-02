Жительница Часова Яра рассказала об атаке ВСУ по беженцам с белым флагом

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Украинские боевики прицельно стреляли по безоружным мирным жителям, то из минометов, то при помощи дронов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Стали известны подробности очередного военного преступления ВСУ. Беженка из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала, как группу мирных жителей, которые спасались от обстрелов, атаковали украинские боевики.

На днях мы показывали кадры, где семь человек с белым флагом идут по проселочной дороге. На пути к переправе через канал «Северский Донец — Донбасс» националисты открыли по безоружным людям огонь из минометов. Когда беженцы попытались укрыться на брошенном блок-посту, на них направили дроны-камикадзе. Выжить удалось только двоим.

«Сначала они стреляли в нас минометами, потом стали дронами закидывать. После первого или второго дрона у нас был раненый Игорь Горобец. Его ранили в спину. Потом нам русские стали сбрасывать… Мы передали по рации, что у нас есть раненые, и они нам сбрасывали медикаменты и воду», — рассказала Наталья Горбатенко.

Сейчас Наталья и ее муж под наблюдением врачей. С ними будут работать психологи.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, украинские боевики в Часовом Яре от остервенения действовали в нарушение всех возможных законов. В частности, ими при помощи FPV-дрон был атакован корреспондент «Известий» Денис Кулага. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
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