Бронежилеты, фанера на витринах и силовые усиления: в США стартовали выборы президента

В Вашингтоне и Нью-Йорке ввели дополнительные меры безопасности из-за возможных беспорядков.

Несколько часов остается до открытия избирательных участков в США. К кульминации, пожалуй, самой грязной избирательной кампании там начали готовиться еще накануне. В крупных городах уже выставили ограждения, а членам избирательных комиссий выдали бронежилеты.

Владельцы магазинов в Вашингтоне и Нью-Йорке заколотили витрины фанерой. Они опасаются массовых беспорядков, которые могут произойти после объявления первых результатов голосования.

Между тем, у главных кандидатов на президентское кресло — все по сценарию: шумные митинги и взаимный обмен оскорблениями. Обозреватель «Известий» Николай Иванов расскажет о настроениях в Штатах.

В центре Вашингтона заколочены фанерой многие кафе и офисы компаний. По периметру Белого дома поставили металлический забор. Все это в целях безопасности.

По всему округу Колумбия службу будут нести 3300 полицейских, по 12 часов. Официально заявляют: опасности погромов нет, а баррикады и фанера — на всякий случай.

Меры безопасности — в Палм-Бич, где следить за динамикой голосования будет Трамп, тоже усилены. Как и в нескольких километрах от Белого Дома в Вашингтоне, там ждут Харрис.

Говардский университет — это Альма-матер Камалы Харрис. Там она собирается провести ночь выборов и, возможно, выступить с победной речью перед сторонниками. Перекрывать все начали заранее.

Сами кандидаты последние часы перед выборами проводят по-разному. У Трампа — аж четыре митинга в трех штатах. Впрочем, никаких свежих риторических приемов, мантры одни и те же.

«Мы больше этого терпеть не будем, Камала! Камала, ты уволена! Убирайся отсюда к черту! Ты убирайся отсюда! Убирайся отсюда!» — призывает Трамп.

Настоящие молитвы сегодня возносят в родовой деревне предков Харрис — Туласендрапурам в Индии.

Сама Харрис сосредоточилась на Пенсильвании.

«Мы готовы к президенту, которая понимает, что истинная сила лидера измеряется не теми, кого он сразил. Она измеряется теми, кого он вознес наверх», — говорит Харрис.

Опросы говорят о том, что Харрис обходит Трампа на 4%. 78 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Но все решит этот день.

«Большая часть людей голосует за Харрис просто потому, что им не нравится Трамп, не из-за каких-либо геополитических целей или того, что они разбираются в экономике. Наша инфляция, вероятно, достигла одного из самых высоких показателей за 40 лет. С Байденом цены вышли из-под контроля, инфляция немного снизилась, но все равно вы идете в продуктовый магазин, и вещи стоят в два раза дороже, чем три-четыре года назад», — говорит политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Американские журналисты находят свои причины, почему Трамп так хочет занять президентский пост. Учитывая, что против него возбуждено несколько уголовных дел.

«Ему нужно занять президентское кресло, чтобы не попасть в тюрьму. Разве это не величайшая демократия на земле?» — считает телеведущая Франческа Фиорентини.

За несколько часов до выборов борьба за Белый дом обостряется. Опросы не дают явного преимущества ни Дональду Трампу, ни Камале Харрис. Кроме того, более половины опрошенных американцев уверены: независимо от того, кто победит, общество останется разделенным.