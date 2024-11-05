Один человек пострадал в результате удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде

По меньшей мере один человек пострадал в результате удара беспилотного летательного аппарата по многоэтажному дому в Белгороде. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Как пишут местные СМИ, удар пришелся по дому на Каштановой улице. В Сети появляются кадры пожара, который разгорелся в результате прилета снаряда. Предположительно, разрушены порядка десяти квартир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный житель пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Красный Октябрь в Белгородской области.

Дрон попал в грузовой автомобиль. Его водитель получил тяжелые осколочные ранения ног.