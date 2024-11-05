Угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа мужчину задержали

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Некий Айзек Сиссел в сети обещал устроить расстрел консервативных христиан.

Угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа мужчину задержали

Фото: www.globallookpress.com/Liu Jie

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Тема:
Выборы президента США 2024

В США задержали мужчину, который угрожал массовой стрельбой в случае победы на выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC.

По данным телекомпании, Айзека Сиссела взяли под стражу накануне в Кантоне, штат Мичиган. Обвинение ему пока не предъявлено.

Мужчину подозревают в том, что он угрожал в сети массовым расстрелом консервативных христиан, если победу на выборах одержит Трамп. После задержания Сиссел назвал республиканца «угрозой, которую следовало бы устранить», а также заявил, что «было бы лучше, если бы Трамп был мертв».

Американские СМИ сообщают о подготовке властей США к возможным беспорядкам после выборов президента. Дополнительные меры безопасности ввели в Вашингтоне и Нью-Йорке: на улицах выставили ограждения, а членам избирательных комиссий выдали бронежилеты. Многие кафе и офисы в центре столицы США заколочены фанерой, а по периметру Белого дома установлен металлический забор.

The Economist ранее сообщил, что три четверти американцев обеспокоены возможными беспорядками после выборов президента США. Ученый-политолог из Чикагского университета Роберт Пейп заявил изданию, что страна приближается к «сезону политического насилия».

По данным Пейпа, 20% американцев поддерживают применение насилия для восстановления Дональда Трампа на посту президента или для того, чтобы помешать ему занять его. Таким образом, люди по обе стороны политического водораздела поддерживают насилие, отметил ученый.

Сам Трамп уже заявил, что его сторонники не станут устраивать беспорядки после выборов. Кандидат в президенты заверил, что примет даже свое поражение, если выборы пройдут честно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США стартовали выборы президента.

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