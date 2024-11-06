Вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Опубликовано видео, как Ка-52М нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Армейская авиация также выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и грузов.

Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили бронированную технику ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

После нанесения удара вертолетчики выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте, отстрелив тепловые ловушки, чтобы избежать поражения машин ракетами ПЗРК.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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